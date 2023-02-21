Эпицентр произошедшего в Иране землетрясения располагался в 113 км к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тыс человек.
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр находился в 113 км к северо-западу от Бендер-Аббаса, в котором проживают около 352 тыс человек, очаг располагался на глубине 10 км.
В настоящее время информации о раненых и разрушениях нет.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о новом мощном землетрясении на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в тех районах, 6 февраля сильно пострадали от стихийного бедствия.