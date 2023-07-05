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Полиция Ирана задержала главаря международной наркомафии

Полиция Ирана задержала главаря международной наркомафии
Иранским полицейским в сотрудничестве со спецслужбами удалось задержать в Бендер-Аббасе главаря мафиозной сети наркоторговцев – он праздновал собственный день рождения, когда на его руках защелкнулись наручники.

Иранским полицейским удалось задержать на юге страны главаря международной мафиозной сети контрабанды наркотиков – мафиози был задержан прямо за накрытым в честь его дня рождения праздничным столом, заявил командующий пограничными войсками провинции Хормозган Бахадор Эсмаили.

"В результате проведения серии разведывательно-технических мероприятий и… взаимодействия с разведслужбами провинции Хормозган, полицией по борьбе с наркотиками (этой) провинции, было установлено местонахождение главаря международной мафиозной сети контрабанды наркотиков, которому принадлежали крупные партии наркотических средств, перевозимых по морю", - рассказал Эсмаили, передает иранское информационное агентство Fars.

При задержании правоохранители конфисковали у него автомобиль, а также несколько мобильных телефонов и банковских карт.

Два месяца назад при перевозке партии наркотического зелья его банда открыла огонь по военнослужащим на пограничном посту, в перестрелке погиб руководитель управления пограничных войск по борьбе с наркотиками провинции Хормозган полковник Масуд Паркас.

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