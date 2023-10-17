Опубликовано: 9:33, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня на территории Ирана, сообщили американские ученые. Их магнитуда достигла 5,3.

Серьезное землетрясение случилось сегодня на юге Ирана. Сообщение распространила американская Геологическая служба.

По данным ученых, магнитуда толчков равнялась 5,3.

Эпицентр располагался на расстоянии более 61 км, если двигаться на север от Бендер-Аббаса (столица провинции Хормозган). Глубина залегания очага – 10 км.

Данных о возможных жертвах и материальном ущербе нет.

Отметим, что население Бендер-Аббаса составляет 352 тыс человек.