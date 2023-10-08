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В Афганистане подсчитали число жертв землетрясений

В Афганистане подсчитали число жертв землетрясений
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
По последним данным, число жертв землетрясении магнитудой до 6,4, произошедших накануне вечером на западе Афганистана, превысило две тысячи человек.

Число жертв землетрясений на западе Афганистана превысило две тысячи человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство по стихийным бедствиям страны.

"Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2053 человека, 9240 пострадали, 1329 домов повреждены или разрушены"

- министерство

Напомним, накануне вечером Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.

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