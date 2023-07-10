Пожар на НПЗ в Иране: пострадали почти 10 человек

Крупный пожар произошел в Иране. В промышленной зоне у города Бендер-Аббас на НПЗ прогремел взрыв, ставший причиной возгорания. Есть пострадавшие.
Нефтеперерабатывающий завод горит в иранском прибрежном городе Бендер-Аббас (столица провинции Хормозган), сообщают СМИ.
Пламя охватило три больших резервуара с нефтепродуктами, принадлежащих компании Aftab.
Как сообщает IRNA, в общей сложности пострадали восемь человек, все они пожарные. У одного диагностированы ожоги III степени. Остальные получили тепловой удар.
Предварительно известно, что сначала взорвались два из пяти стоящих друг рядом с другом резервуаров.
Другие подробности ЧП устанавливаются. Власти обещают сообщить о них позднее.