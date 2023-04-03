Землетрясение произошло в Иране

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня на юге Ирана. Их магнитуда почти достигла 5.

Южную часть Ирана сегодня потрясло землетрясение. По данным ученых, его магнитуда достигла 4,7.

Эпицентр толчков располагался на расстоянии нескольких десятков километров от крупного портового города Бендер-Аббас. В этом городе, расположенном на берегу Персидского залива, живут порядка 350 тыс человек.

Данных о раненых нет. Привел ли природный катаклизм к разрушениям, также не известно.

Иран входит в число самых опасных с сейсмической точки зрения стран мира. Несколько крупных разломов занимают 90% территории ИРИ. Поэтому подземные толчки в Иране далеко не редкость. Зачастую они наносят материальный ущерб, гибнут люди. За XX и XXI век это природное бедствие унесло жизни почти 130 тыс человек.

Землетрясение – одна из самых разрушительных природных катастроф. Его невозможно ни предсказать, ни предотвратить. Единственный способ борьбы с последствиями – повышать сейсмостойкость в сейсмически опасных районах.