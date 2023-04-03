Землетрясение произошло в Иране

Южную часть Ирана сегодня потрясло землетрясение. По данным ученых, его магнитуда достигла 4,7.
Эпицентр толчков располагался на расстоянии нескольких десятков километров от крупного портового города Бендер-Аббас. В этом городе, расположенном на берегу Персидского залива, живут порядка 350 тыс человек.
Данных о раненых нет. Привел ли природный катаклизм к разрушениям, также не известно.
Иран входит в число самых опасных с сейсмической точки зрения стран мира. Несколько крупных разломов занимают 90% территории ИРИ. Поэтому подземные толчки в Иране далеко не редкость. Зачастую они наносят материальный ущерб, гибнут люди. За XX и XXI век это природное бедствие унесло жизни почти 130 тыс человек.
Землетрясение – одна из самых разрушительных природных катастроф. Его невозможно ни предсказать, ни предотвратить. Единственный способ борьбы с последствиями – повышать сейсмостойкость в сейсмически опасных районах.