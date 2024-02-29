Вестник Кавказа

Взрыв на заводе на юге Ирана: есть раненые

Взрыв на заводе на юге Ирана: есть раненые
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар и взрыв произошли сегодня в иранском городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. ЧП случилось на крупном нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, в результате есть пострадавшие.

Взрыв прогремел сегодня на НПЗ в Бендер-Аббасе, сообщают иранские СМИ.

Он сопровождался возгоранием. Предварительно известно, что взорвалась одна из печей, которая в это время находилась на ремонте. Однако точные причины инцидента пока не выяснены.

Некоторые СМИ сообщают о жертвах, по другим данным в результате никто не погиб, есть только пострадавшие: это два человека, которые упали с высоты.

Напомним, Бендер-Аббас находится в провинции Хормозган на юге Ирана. Город стоит на берегу Персидского залива.

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