Опубликовано: 11:45, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Новые санкции против России, которые собираются в ближайшее время ввести США, коснутся российских энергетики и ВПК, рассказали источники. Черный список будет расширен за счет новых финансовых организаций и физлиц. Белый дом также собирается принять меры против обхода санкций через другие страны.

США собираются ввести новые санкции против ряда отраслей российской экономики, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Согласно их данным, ограничения распространятся на оборонную промышленность. Под ограничения попадет и энергетика. В черный список будут включены финансовые институты и отдельные люди.

Белый дом также планирует принять шаги, которые предотвратили бы попытки других стран помочь РФ обойти санкции.

Госдеп о новых санкциях против России

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее замгоссекретаря назвала примерную дату введения США и странами G7 рестрикций против - это 24 февраля. По словам Виктории Нуланд, в рамках очередного пакета будут ужесточены рестрикции в уже подсанкционных секторах.

Дипломат добавила, что новые ограничения коснутся поставок технологий для российской "оборонки" и высокотехнологичного оборудования.