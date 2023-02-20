США собираются ввести новые санкции против ряда отраслей российской экономики, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
Согласно их данным, ограничения распространятся на оборонную промышленность. Под ограничения попадет и энергетика. В черный список будут включены финансовые институты и отдельные люди.
Белый дом также планирует принять шаги, которые предотвратили бы попытки других стран помочь РФ обойти санкции.
Госдеп о новых санкциях против России
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее замгоссекретаря назвала примерную дату введения США и странами G7 рестрикций против - это 24 февраля. По словам Виктории Нуланд, в рамках очередного пакета будут ужесточены рестрикции в уже подсанкционных секторах.
Дипломат добавила, что новые ограничения коснутся поставок технологий для российской "оборонки" и высокотехнологичного оборудования.