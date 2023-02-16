Китай и Иран будут создавать «зеленый торговый  коридор»

Опубликовано: 16:02, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Таможенная служба Ирана заявила, что страна будет налаживать «зеленый» коридор для торговли с Китаем.

Замглавы таможенной службы Ирана Форуд Асгари заявил о том, что Тегеран и Пекин намерен создать «зеленый» коридор для интенсификации торговых связей двух стран.

По словам Асгари, в таможенной сфере сейчас основными вопросами для рассмотрения является импорт товаров, оборудования и сырья.

Далее представитель таможенной службы Ирана отметил, что Китай – важный торговый партнер Ирана.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Иран и РФ намерен развивать сотрудничество в спортивной сфере.