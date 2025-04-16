Визит Ильхама Алиева в Пекин: Трамп актуализировал значение Азербайджана для Китая

Китай расширяет присутствие на Южном Кавказе, а Азербайджан диверсифицирует свои внешние связи. Новый этап в отношениях двух стран наступил сегодня, во время государственного визита президента Ильхама Алиева в Пекин, где была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Отношения Китая и Азербайджана за последние годы заметно укрепились. Сегодня они достигли новой вершины.

22 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Пекин. В рамках визита страны заключили соглашение, выводящее двусторонние связи на новый уровень: вместе с председателем КНР Си Цзиньпином Ильхам Алиев подписал "Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и КНР об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства".

Согласно декларации, обе стороны поддерживают друг друга в избранной модели развития, а Азербайджан выражает полную поддержку позиции Китая в отношении Тайваня, отмечая, что "в мире существует только один Китай". Китай, в свою очередь, "решительно поддерживает мирную повестку", предложенную Азербайджаном, и осуждает конфронтационные геополитические игры.

Также стороны согласовали укрепление сопряжения китайской инициативы "Один пояс – один путь" с программой "Возрождение Шелкового пути" Азербайджана, чтобы совместно продвигать модернизацию трансрегиональной логистики и создавать пространство для более высокого уровня сотрудничества. Азербайджан является ключевой страной в китайском глобальном транспортном проекте. После строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс китайские товары начали попадать на европейский рынок через Каспийский регион по Транскаспийскому международному транспортному маршруту "Срединный коридор". Стоит отметить, что Азербайджан стал одним из первых государств, присоединившимся к инициативе "Один пояс – один путь".

Накануне визита в Пекин в письменном интервью агентству Синьхуа Ильхам Алиев обращал внимание на растущий торговый и транзитный потенциал двух стран. Так, в 2024 году объем транзитных перевозок между КНР и Азербайджаном составил 378 тыс тонн. Это на 86% больше, чем годом ранее. В прошлом году Китай отправил в Азербайджан либо через республику 287 маршрутных поездов, отмечал Алиев.

Помимо ж/д Баку-Тбилиси-Карс, Пекин и Баку могут использовать торгово-экономический потенциал международного транспортного коридора "Север-Юг", в котором участвуют также Россия, Иран и Индия. Москва поддерживает сопряжение проектов "Север-Юг" и "Новый шелковый путь". Импульс торговым связям придают "Срединный коридор" и Бакинский международный морской торговый порт. В перспективе в случае реализации Зангезурского коридора появится возможность увеличить грузопотоки с востока на запад, и значение Азербайджана как хаба и транзитера для Китая станет еще выше.

Важным пунктом сегодняшней декларации стала совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которые представляют угрозу для национальной безопасности и региональной стабильности. Пекин еще раз подтвердил поддержку территориальной целостности и принадлежность Карабаха Азербайджану.

Кроме того, Азербайджан и КНР выразили намерение внести вклад в улучшение системы глобального управления, подчеркивая важность многосторонности и роли ООН в координации международных дел. Пекин и Баку готовы к тесному взаимодействию в рамках этой организации, стремясь повысить представительство развивающихся стран на международной арене. Для Азербайджана строительство справедливого и многополярного миропорядка - особый приоритет. Южнокавказская республика с 2019 по 2024 годы председательствовала в Движении Неприсоединения.

В ходе переговоров Си Цзиньпин и Алиев отметили достижения в отношениях за последние 30 лет и подчеркнули, что рассматривают друг друга как приоритетных, надежных и взаимовыгодных стратегических партнеров. Они единодушно решили постоянно укреплять политическое взаимодоверие и развивать сотрудничество на благо народов.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Китая и Азербайджана является "зеленая энергия". В подписанном соглашении страны выразили готовность развивать сотрудничество "в области возобновляемых источников энергии, способствуя энергетическому переходу". В ноябре 2024 года в Баку прошла 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). И, по оценкам Ильхама Алиева, китайская делегация (возглавляемая вице-премьером Дин Сюэсяном) была одним из наиболее активных участников саммита.

На COP29 китайские компании подписали ряд соглашений, в соответствии с которыми они будут инвестировать в проекты ВИЭ в Азербайджане и способствовать созданию Центра исследований и развития в республике. Однако это не первый опыт сотрудничества Азербайджан и Китай в "зеленой энергии". Годом ранее, рассказывая на Давосском форуме о планах наладить сотрудничество с КНР в этой сфере, Ильхам Алиев напомнил, что в 2023 году две страны подписали ряд соглашений, которые "обеспечат инвестиции для производства 22 гигаватт возобновляемой энергии как на суше, так и на море". У Азербайджана большой потенциал солнечной и ветряной энергии, а Китай обладает технологиями выработки "чистой энергии".

В ходе встречи в Пекине Си Цзиньпин дал высокую оценку проведению COP29, а также указал на роль Азербайджана в продвижении интересов Глобального Юга. Китай и Азербайджан сотрудничают в рамках ряда платформ, направленных на развитие многополярного мира. Это Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В ШОС Азербайджан не состоит, но принимает участие в ее саммитах. Си Цзиньпин, к слову, пригласил Алиева на очередной саммит ШОС в Китае. В БРИКС Баку подал заявку, и на последней встрече в Казани Алиев тоже был. В СВМДА Баку избран председателем на 2024-2026 годы, и председатель КНР выразил удовлетворение этим фактом.

Несмотря на разницу в размерах стран и экономик, Китай полагается на поддержку Азербайджана как в формировании многополярного мира, так и в продвижении проекта "Один пояс - один путь". В свое время Збигнев Бжезинский, говоря о значении Азербайджана для Центральной Азии, называл Баку "горлышком бутылки", ведь единственный путь выхода для стран ЦА на Запад - это Каспий, Азербайджан, далее Грузия и Турция. Учитывая сохраняющееся противостояние Европы и России, а также нестабильность на Ближнем Востоке, аналогичную роль на сегодняшний день Азербайджан играет и для Китая. В одном из интервью Ильхам Алиев обращал внимание европейцев на эту географическую особенность Азербайджана.

"Своей политикой, инвестированием мы фактически создали новую транспортную и энергетическую карту на Южном Кавказе. Одна наша сторона тянется через Каспий в Среднюю Азию, другая – в Европу, Азербайджан фактически становится незаменимой страной на этой обширной географии. Достаточно только взглянуть на карту, чтобы каждый увидел: тот, кто хочет наладить связь со Средней Азией и западным миром, не может обойти Азербайджан. Они не смогут сделать это без нас", - отмечал Алиев.

На сегодняшний день главная головная боль Китая - это президент США Дональд Трамп. Тарифная война угрожает экономической стабильности Поднебесной. Пекин рассчитывает на поддержку Баку и в этом вопросе. "Тарифные и торговые войны наносят ущерб законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и дестабилизируют мировой экономический порядок", — сказал Си Цзиньпин, добавив, что Китая готов вместе с Азербайджаном защищать мировой порядок, основанный на принципах ООН и международном праве.

Азербайджан всегда стремился проводить многовекторный курс, и его значение в нынешний исторический период еще выше. Геополитические конфликты между Европой и Россией, экономическая борьба США с Китаем усложняют задачу для Баку, однако Ильхам Алиев не намерен поддаваться давлению и делать выбор в пользу одной из великих держав. Несмотря на политическую близость к Трампу, Баку будет развивать связи с КНР.

"Расширение сотрудничества с Китаем - близким другом и надежным партнером - является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, наше партнерство день ото дня обогащается новым содержанием", - сказал азербайджанский лидер.

Сотрудничество с Китаем важно не только для экономической устойчивости самого Азербайджана, но и для того, чтобы компенсировать нестабильные связи со своим главным торговым партнером. Европейские институты и политики то и дело проявляют неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, что привело в итоге к тому, что Ильхам Алиев отказался от посреднической роли ЕС в армяно-азербайджанском урегулировании. Китай пока что - четвертый торговый партнер Азербайджана, но, играя в долгую, Пекин способен навязать Европе конкуренцию.

Если говорить об интересах России, то для нее и Китай, и Азербайджан - стратегические партнеры, а Баку имеет статус союзника. В свете разворота России на восток и развития многополярного мира, в структурах которого Пекин и Баку играют важную роль, сближение Пекина и Баку отвечает геополитическим интересам Москвы. Сопряжение проектов "Один пояс - один путь" и "Север-Юг" и потенциальное вступление Азербайджана в БРИКС и ШОС укрепит треугольник Россия-Азербайджан-Китай.