В ЕС не могут прийти к согласию по десятому пакету санкций против России

Опубликовано: 13:37, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Десятый пакет расколол ЕС, санкции против российского каучука не одобряют Германия и Италия.

На данный момент решения по составу десятого пакета антироссийских санкций Евросоюза не принято, главным спорным моментом являются ограничения против синтетического каучука из России, передает Politico.

Послам ЕС пока не удалось прийти к согласию по юбилейному пакету санкций против России. Еврокомиссия настаивает на введении санкций против российского синтетического каучука, эта идея получила поддержку Польши, против выступают Германия и Италия.

Синтетический каучук из России - важное сырье для европейских производителей автомобильных шин. Ранее «Вестник Кавказа» объяснял, почему Польше выгодны санкции против российского каучука.

Очередные антироссийские санкции могут запретить поставки в Россию ряда самых разнообразных товаров, от программного обеспечения до унитазов.