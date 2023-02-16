В ЕС не могут прийти к согласию по десятому пакету санкций против России

На данный момент решения по составу десятого пакета антироссийских санкций Евросоюза не принято, главным спорным моментом являются ограничения против синтетического каучука из России, передает Politico.
Послам ЕС пока не удалось прийти к согласию по юбилейному пакету санкций против России. Еврокомиссия настаивает на введении санкций против российского синтетического каучука, эта идея получила поддержку Польши, против выступают Германия и Италия.
Синтетический каучук из России - важное сырье для европейских производителей автомобильных шин. Ранее «Вестник Кавказа» объяснял, почему Польше выгодны санкции против российского каучука.
Очередные антироссийские санкции могут запретить поставки в Россию ряда самых разнообразных товаров, от программного обеспечения до унитазов.