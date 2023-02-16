Лучшие лыжники мира собрались в Бакуриани

Чемпионат мира по лыжным вида спорта - фристайлу, сноуборду и фриски, открывающийся сегодня на грузинском горнолыжном курорте Бакуриани стартует сегодня с официальной тренировки в одной из дисциплин фристайла - акробатики среди мужчин и женщин.
По 5 марта на склонах гор пройдет 20 состязаний в семи дисциплинах, в которых поучаствуют 700 спортсменов из 42 стран – чемпионат такого уровня Грузия принимает впервые, передает Sputnik Грузия.
Первый финал, по лыжной акробатике, пройдет уже 19 февраля, посетить его, как и все другие соревнования, можно будет совершенно бесплатно. Причем для удобства участников и болельщиков на дорогах, ведущих на курорт, введен ряд ограничений, упрощающих передвижение.
Чемпионат проходит под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), а его организаторы - правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что команда России по горнолыжному спорту будет тренироваться на чеченском курорте "Ведучи", российские спортсмены опробуют самую протяженную в мире всесезонную трассу.