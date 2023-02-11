Ереван сообщил об отправке помощи Турции

Опубликовано: 11 фев. 10:13 (UTC+3 MSK)

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Пострадавшая Турция получила от Армении гуманитарную помощь через закрытую границу.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил об отправке через закрытую сухопутную границу гуманитарной помощи для Турции, пострадавшей от землетрясения.

В своем Twitter он заявил об отправке грузовиков, которые пересекли мост Маргара на границе двух стран. Сейчас, по его словам, машины с помощью едут в пострадавшие регионы.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", спасатели из Армении отправились в Сирию и Турцию для ликвидации последствий землетрясения. Также Армения отправила гумпомощь для пострадавших в Сирии.