Полиция запретила сожжение Корана в Стокгольме

Шведская полиция не допустила проведения акции по сожжению Корана
Радикал, желавший сжечь Коран перед турецким посольством в Стокгольме, не получил необходимого разрешения от полиции, сообщают шведские СМИ.
Почему полиция не разрешила акцию?
В пресс-службе столичных правоохранительных органов пояснили, что посоветовались со Службой госбезопасности, которая предупредила, что в случае разрешения акция могла угрожать общественному порядку, а также национальной безопасности.
Кто собирался сжечь Коран?
В полиции уточнили, что за разрешением к ним обратился не Расмус Палудан, а некое частное лицо, которое выступало от имени "культурного объединения".
Акция должна была пройти завтра в полдень по местному времени (14.00 мск).
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее высокопоставленные представители Анкары призвали европейские страны защитить Коран от осквернения.