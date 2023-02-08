Полиция запретила сожжение Корана в Стокгольме

8 фев. 18:11

Шведская полиция не допустила проведения акции по сожжению Корана

Радикал, желавший сжечь Коран перед турецким посольством в Стокгольме, не получил необходимого разрешения от полиции, сообщают шведские СМИ.

Почему полиция не разрешила акцию?

В пресс-службе столичных правоохранительных органов пояснили, что посоветовались со Службой госбезопасности, которая предупредила, что в случае разрешения акция могла угрожать общественному порядку, а также национальной безопасности.

Кто собирался сжечь Коран?

В полиции уточнили, что за разрешением к ним обратился не Расмус Палудан, а некое частное лицо, которое выступало от имени "культурного объединения".

Акция должна была пройти завтра в полдень по местному времени (14.00 мск).

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее высокопоставленные представители Анкары призвали европейские страны защитить Коран от осквернения.