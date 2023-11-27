Российское посольство приветствовало запрет на сожжение Корана в Дании

Посольство РФ в Дании оценило решение властей страны запретить сожжение Корана. Сегодня в Дании приняли закон о запрете сожжения религиозных текстов.

Несмотря на то, что это вопрос внутренней политики, решение датских властей запретить акции, разжигающие религиозную ненависть, будет востребовано, сообщили в посольстве РФ в Копенгагене.

"Законотворческая деятельность датского парламента - внутреннее дело Дании. Однако любые законные меры по пресечению выходок, направленных на разжигание ненависти на основе религии, востребованы"

– посольство

Отметим, что акции с сожжением Корана, священного писания для мусульман всего мира, не раз проводились по разрешению властей в Дании и в Швеции.