Ирак требует экстрадиции из Швеции поджигателя Коранов

Опубликовано: 10:18, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поджигатель Коранов может быть отправлен обратно в Ирак из Швеции. Мигрант несколько раз организовывал акции по осквернению Корана.

Салван Момика, известный тем, что не раз публично проводил сожжение Корана в Швеции, может быть экстрадирован на родину - в Ирак.

Экстрадиции мигранта требует от шведских властей министерство юстиции Ирака. Соответствующий официальный запрос направлен в Стокгольм, информирует шведское информагентство ТТ.

Момика не единожды подавал заявки и получал разрешение от шведских правоохранителей на осквернение священного для мусульман писания. При этом полиция, по сути, охраняет провокатора во время скандальных акций и задерживает всех, кто пытается помешать сожжению Книги.

На счету иракского мигранта, с 2018 года проживающего в Швеции, и осквернение Корана, произведенное в день празднования Курбан-Байрама летом 2023 года. Мероприятие было встречено резким осуждением мирового сообщества и, в том числе, стало преградой на пути Швеции в НАТО.