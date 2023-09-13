Ирак требует экстрадиции из Швеции поджигателя Коранов

Салван Момика, известный тем, что не раз публично проводил сожжение Корана в Швеции, может быть экстрадирован на родину - в Ирак.
Экстрадиции мигранта требует от шведских властей министерство юстиции Ирака. Соответствующий официальный запрос направлен в Стокгольм, информирует шведское информагентство ТТ.
Момика не единожды подавал заявки и получал разрешение от шведских правоохранителей на осквернение священного для мусульман писания. При этом полиция, по сути, охраняет провокатора во время скандальных акций и задерживает всех, кто пытается помешать сожжению Книги.
На счету иракского мигранта, с 2018 года проживающего в Швеции, и осквернение Корана, произведенное в день празднования Курбан-Байрама летом 2023 года. Мероприятие было встречено резким осуждением мирового сообщества и, в том числе, стало преградой на пути Швеции в НАТО.