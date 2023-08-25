Реакция Турции на сожжение Корана: датский дипломат снова вызван в МИД

Опубликовано: 22:39, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Датский временный поверенный в очередной раз вызван в турецкий МИД. Причина недовольства Анкары – непрекращающиеся акции по сожжению Корана в Копенгагене.

Вызовы временного поверенного в делах датского посольства в МИД Турции продолжаются.

Как сообщает "Анадолу", Аге Сандал Меллер ранее вызывался в ведомство 5 раз: в пятницу 18 августа, а также каждый день с понедельника по четверг на этой неделе. Соответственно, сегодня дипломата вызвали в ведомство уже в шестой раз подряд.

Дипломатические источники уточняют, что действия МИД Турции связаны с тем, что в Копенгагене продолжают осквернять Коран, устраивая эти акции перед посольствами мусульманских стран, в том числе Турции.