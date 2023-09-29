Скандальный поджигатель Корана задумал новую акцию

Опубликовано: 13:45, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Полиция Швеции вновь одобрила акцию с сожжением Корана. Запрос поступил от иракца Момика, который не раз публично осквернял Коран.

Шведская полиция дала Салвану Момика разрешение на новую акцию по сожжению священной для мусульман книги.

"Салван Момика, который стоит за несколькими сожжениями Корана в Швеции в последние несколько недель, теперь получил разрешение вновь провести так называемое "массовое собрание" в Мальмё"

– шведское радио Sveriges Radio

Момика - выходец из Ирака, скандально прославившийся регулярными акциями с осквернением Корана, в том числе он сжег Книгу в день празднования Курбан-Байрама летом 2023 года, что вызвало осуждение в мире. Власти Ирака требуют экстрадиции поджигателя, запрос направлен в Стокгольм.