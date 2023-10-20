Опубликовано: 20:46, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Салван Момика, неоднократно устраивавший акции по сжиганию Корана в Швеции, собирается еще раз осквернить священную для всех мусульман книгу. Новое сожжение он запланировал на завтра.

Выходец из Ирака Салван Момика снова намерен провести публичную акцию с сжиганием Корана в Стокгольме, передают местные СМИ.

По данным Sveriges Radio, мероприятие состоится завтра. Момике уже удалось получить необходимое разрешение у полиции.

"Это несмотря на то, что все больше указывает на то, что сожжения Коранов в Швеции – один из главных мотивов террористической атаки в Брюсселе в понедельник"

– радио

Речь идет о теракте перед матчем между Швецией и Бельгией, который был совершен гражданином Туниса. Мужчина открыл огонь из автомата по трем болельщикам, одетым в форму своей футбольной сборной. Выжил только один из них.

Родители стрелка заявили, что на преступление он мог пойти после сожжений Корана: акции вызывали у него возмущение.

Однако Салван Момика заявил, что даже если стрельба в Брюсселе и была связана с осквернением Корана, то ответственности за нее он все равно не несет.