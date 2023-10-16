Стрельба в Брюсселе: террорист убил двух футбольных фанатов

Неизвестный открыл стрельбу в столице Бельгии перед футбольным матчем. Его жертвами стали два человека. Сам террорист сбежал.
Кровавое преступление совершено в Брюсселе – мужчина открыл стрельбу по футбольным фанатам.
ЧП случилось перед началом отборочной игры на чемпионат Европы - 2024. В матче участвуют сборные Бельгии и Швеции. Предварительно погибли именно шведские болельщики.
Информацию о трагедии распространила полиция бельгийской столицы. В сообщении случившееся квалифицируется как теракт.
"Мы говорим о двух погибших. Сообщается, что обе жертвы — шведы. Мотивы этого акта – террористические"
– правоохранители
В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлен мужчина – он берет на себя ответственность за теракт. По его словам, он лишил жизни трех человек. Автор ролика также утверждает, что связан с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ.