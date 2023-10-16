Стрельба в Брюсселе: террорист убил двух футбольных фанатов

Опубликовано: 22:45, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неизвестный открыл стрельбу в столице Бельгии перед футбольным матчем. Его жертвами стали два человека. Сам террорист сбежал.

Кровавое преступление совершено в Брюсселе – мужчина открыл стрельбу по футбольным фанатам.

ЧП случилось перед началом отборочной игры на чемпионат Европы - 2024. В матче участвуют сборные Бельгии и Швеции. Предварительно погибли именно шведские болельщики.

Информацию о трагедии распространила полиция бельгийской столицы. В сообщении случившееся квалифицируется как теракт.

"Мы говорим о двух погибших. Сообщается, что обе жертвы — шведы. Мотивы этого акта – террористические"

– правоохранители

В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлен мужчина – он берет на себя ответственность за теракт. По его словам, он лишил жизни трех человек. Автор ролика также утверждает, что связан с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ.