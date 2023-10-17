Возможный убийца шведских болельщиков ликвидирован в Брюсселе

Опубликовано: 9:53, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предполагаемый террорист, открывший накануне вечером стрельбу в столице Бельгии и скрывшийся, найден и уничтожен силовиками. Пока об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Преступник, убивший накануне в Брюсселе двух граждан Швеции, ликвидирован в одном из городских кафе. Такую информацию распространили СМИ, они ссылаются на собственный источник в правоохранительных органах.

Однако пока не известно достоверно, что уничтоженный мужчина – именно тот, кто совершил теракт.

Стрельба в Брюсселе

Накануне вечером, перед отборочным матчем на ЧЕ-2024 между Бельгией и Швецией, на улице мужчина начал стрелять из автомата. В результате погибли двое мужчин – болельщики шведской сборной. Позже преступник записал видео, в котором заявил о своей связи с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Сообщалось, что радикал уже попадал в поле зрения бельгийских спецслужб.