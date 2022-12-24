В Иране увеличат на 80% нефтедобычу на месторождении Азар

24 дек. 10:48

В скором времени добыча нефти на месторождении Азар, расположенно в провинции Илам в Иране, будет увеличена на 80%. Об этом сообщил управляющий директор иранской компании Central Oil Fields Мехди Хейдари.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем проект будет передан Западной нефтегазодобывающей компании.

“Проект направлен на увеличение добычи более чем на 33 тыс баррелей в день, или на 80% к добыче на месторождении”, - цитирует Хейдари Iran.ru.

На сегодняшний день общая добыча на совместном месторождении, которое Иран разделяет с Ираком, в составляет 42 тыс баррелей в день.