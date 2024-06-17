Посол РФ в Баку получил от Владимира Путина орден

Согласно официальному указу президента России Владимира Путина, дипломатический представитель Москвы в Баку Михаил Евдокимов стал обладателем ордена Александра Невского.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Евдокимова Михаила Николаевича"
– указ президента РФ
Напомним, что Евдокимов представляет Россию в Азербайджане в течение года – он был назначен на посольскую должность в июне прошлого года. Прежде руководил 1-м департаментом СНГ российского внешнеполитического ведомства.
На этой неделе посол участвовал в V сессии Азербайджано-российского экспертного совета в Баку, где подчеркнул, что Москва готова всемерно способствовать урегулированию послевоенных отношений Баку и Еревана, а также развитию платформы "3+3".