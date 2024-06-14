Вестник Кавказа

Российско-азербайджанский экспертный совет стартовал в Баку

Российско-азербайджанский экспертный совет стартовал в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российско-азербайджанский экспертный совет проходит сегодня в Баку. Это пятое заседание совета, на котором стороны обсудят двусторонние вопросы.

В пятницу в азербайджанской столице открылось пятое заседание Российско-азербайджанского экспертного совета.

Участие в мероприятии принимают помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, российский посол в Баку Михаил Евдокимов, а также эксперты как из Азербайджана, так и из России.

"На повестке дня у нас двусторонние вопросы. Мы будем затрагивать как вопросы региональной безопасности, так и ряд логистических и транспортных вопросов"

– председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев

Открывая заседание, Хикмет Гаджиев отметил, что в настоящее время отношения Москвы и Баку находятся на самом высоком уровне.

"Декларация о союзническом взаимодействии между двумя государствами является логическим результатом проведенной в последние десятилетия последовательной работы по укреплению двусторонних связей"

– Гаджиев

Посол РФ на заседании заверил, что Москва заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, готова оказывать содействие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также помогать в продвижении регионального формата "3+3".

"Помимо этого, важно решать вопросы Каспия. И мы убеждены в том, что вмешательство внешних сил в региональные дела неприемлемо. И все вопросы должны и могут решаться государствами нашего региона"

– Евдокимов

Напомним, экспертный совет был создан в 2021 году, заседания совета проводятся регулярно как в Баку, так и в Москве.

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