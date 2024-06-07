Москва, Баку и Тегеран создают рабочую группу для развития МТК "Север-Юг"

Таможенные пункты в России, Азербайджане и Иране посетили специалисты из трех стран в рамках подготовки МТК "Север-Юг". По итогам работы принято решение о создании трехсторонней рабочей группы.

Эксперты из России, Азербайджана и Ирана осмотрели таможенные пункты для МТК "Север-Юг". Об этом рассказал атташе по экономическим вопросам Минэкономразвития России в Иране, член комиссии Яков Белкин.

"В рамках трехсторонней встречи экспертов Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран состоялся осмотр таможенных пунктов Астара (Иран), Астара (Азербайджан), Астара-Южная (Азербайджан), Тагиркент-Казмаляр, Яраг-Казмаляр, и по результатам проведена трехсторонняя комиссия по вопросам автомобильных грузоперевозок"

- Яков Белкин

По итогам работы, было принято решение о создании рабочей группы по решению проблем с транспортным коридором. Работа над МТК в подобном формате ведется впервые за долгое время. Особое внимание уделяется цифровым сервисам, работающим на пропускных пунктах, а также сложностям, с которыми сталкиваются водители грузовиков при пересечении границы.

По результатам осмотра пропускного пункта Астара, расположенного на территории Ирана, был разработан ряд мер по улучшению его пропускной способности.

Российская сторона высоко оценила состоявшуюся встречу, признав ее знаковым событием, которое поспособствует созданию "координационного механизма", который позволит устранить имеющиеся барьеры и нарастить грузоперевозки, информирует РИА Новости.