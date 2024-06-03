Иран оценил роль Дагестана в развитии коридора «Север-Юг»

В Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей Дагестана и Ирана. Стороны обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг» и двусторонние связи.

На полях экономического форума в Санкт-Петербурге дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с иранским послом в России Каземом Джалали.

Стороны поговорили о торгово-экономическом сотрудничестве, реализации проектов по развитию транспортного коридора «Север-Юг», а также модернизацию морского порта в Махачкале.

Помимо этого, посол и глава правительства РД обсудили вопросы поставок сельскохозяйственной продукции в Иран, взаимного культурного обмена и другие темы.

Кроме того, Абдулмуслимов от имени Сергея Меликова, кабинета министров республики и всего дагестанского народа выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя ИРИ Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна.

Премьер подчеркнул, что Дагестан высоко ценит сегодняшний уровень взаимодействия между Махачкалой и Тегераном. Он назвал Иран одним из ведущих стратегических торговых партнеров.

Иранский дипломат заявил, что после каждой встречи с Дагестаном и иранской стороны остаются теплые впечатления и воспоминания. По его словам, у Тегерана складываются конструктивные переговоры с Махачкалой.

Он также сообщил, Дагестан имеет большие возможности и потенциал сотрудничества во всех сферах. Джалали добавил, что отношения Ирана и Дагестана находятся на высоком уровне.