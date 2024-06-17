Вестник Кавказа

В Сочи 20 млрд рублей направят на волноломы и расширение набережной

Морской вокзал
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Инвестор намерен вложить 20 млрд рублей в обновление Приморской набережной в Сочи. Будут построены современные волноломы и отсыпаны территории, что позволит нарастить ширину набережной.

В благоустройство Приморской набережной в Сочи группа компаний "Десо" намерена инвестировать 20 млрд рублей.

"Финансирование предполагает на два этапа строительства около 20 млрд рублей на данный момент"

– глава "Десо" Анна Невзорова

Эти средства будут направлены строительство трех современных волноломов, на создание гидротехнического сооружения. После этого можно будет расширить набережную, протяженность которой составляет 15 км, рассказала она.

"Между бунами будет засыпаться оно камнями, делаться определенная подушка, и сверху у нас образуется точно такая же набережная, точно такие же отсыпанные пляжи, и увеличится вся набережная где-то от 85 до 135 м"

– Невзорова

Сочинская набережная благоустраивается девелопером в рамках проекта "Две реки - одно море", информирует ТАСС.

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