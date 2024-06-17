В Сочи 20 млрд рублей направят на волноломы и расширение набережной

В благоустройство Приморской набережной в Сочи группа компаний "Десо" намерена инвестировать 20 млрд рублей.
"Финансирование предполагает на два этапа строительства около 20 млрд рублей на данный момент"
– глава "Десо" Анна Невзорова
Эти средства будут направлены строительство трех современных волноломов, на создание гидротехнического сооружения. После этого можно будет расширить набережную, протяженность которой составляет 15 км, рассказала она.
"Между бунами будет засыпаться оно камнями, делаться определенная подушка, и сверху у нас образуется точно такая же набережная, точно такие же отсыпанные пляжи, и увеличится вся набережная где-то от 85 до 135 м"
– Невзорова
Сочинская набережная благоустраивается девелопером в рамках проекта "Две реки - одно море", информирует ТАСС.