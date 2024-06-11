Пляжи в Абхазии - могут ли туриста не пустить?

Могут ли в Абхазии не пустить на пляж? Обязательно ли арендовать платный шезлонг на отдыхе? Может ли взиматься плата за пользование кабинками для переодевания и душем на пляже? Ответы на эти вопросы дала главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова.
Прежде всего архитектор сообщила, что городские пляжи в Абхазии относятся к территориях общего пользования, предприниматель-арендатор не имеет права не пустить гостя на пляж.
"Пляжи это земля общего пользования... Документов об аренде пляжных территорий просто не существует, администрация города дает разрешение оказывать услуги на этих территориях, чтобы улучить комфорт"
– Шаменкова
Она пояснила, что бизнесмены на территории имеют право оказывать платные услуги, но брать плату за посещение территории - нет. При этом предприниматели должны выполнять ряд требований, среди которых очистка морского дна и пляжа, благоустройство территории, постановка пляжа на учет МЧС, получение заключения о соответствии санитарным нормам. При этом пляжи не могут быть огорожены.
Предприниматели - владельцы пляжного оборудования, они имеют право сдавать в аренду лежаки и зонтики, заниматься выносной торговлей.
В сопроводительных документах предпринимателей, арендующих пляжи, обязывают осуществлять свободный доступ на пляжные территории как местных жителей, так и туристов, при этом за посетителем пляжа остается право пользоваться платными услугами на пляже или нет, подчеркнула главный сухумский архитектор.
Раздевалки и душ на пляже должны быть доступны всем посетителям, пользование ими не входит в число платных услуг, уточнила Шаменкова в беседе с радио Sputnik.