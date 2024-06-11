Пляжи в Абхазии - могут ли туриста не пустить?

В Абхазии становится все больше оборудованных пляжей, однако прибрежные территории по-прежнему являются общественными. Не пустить на пляж гостя, который хочет отдохнуть на своем полотенце, в Абхазии не могут, сообщила главный архитектор Сухума.

Могут ли в Абхазии не пустить на пляж? Обязательно ли арендовать платный шезлонг на отдыхе? Может ли взиматься плата за пользование кабинками для переодевания и душем на пляже? Ответы на эти вопросы дала главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова.

Прежде всего архитектор сообщила, что городские пляжи в Абхазии относятся к территориях общего пользования, предприниматель-арендатор не имеет права не пустить гостя на пляж.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Пляжи это земля общего пользования... Документов об аренде пляжных территорий просто не существует, администрация города дает разрешение оказывать услуги на этих территориях, чтобы улучить комфорт"

– Шаменкова

Она пояснила, что бизнесмены на территории имеют право оказывать платные услуги, но брать плату за посещение территории - нет. При этом предприниматели должны выполнять ряд требований, среди которых очистка морского дна и пляжа, благоустройство территории, постановка пляжа на учет МЧС, получение заключения о соответствии санитарным нормам. При этом пляжи не могут быть огорожены.

Предприниматели - владельцы пляжного оборудования, они имеют право сдавать в аренду лежаки и зонтики, заниматься выносной торговлей.

В сопроводительных документах предпринимателей, арендующих пляжи, обязывают осуществлять свободный доступ на пляжные территории как местных жителей, так и туристов, при этом за посетителем пляжа остается право пользоваться платными услугами на пляже или нет, подчеркнула главный сухумский архитектор.

Раздевалки и душ на пляже должны быть доступны всем посетителям, пользование ими не входит в число платных услуг, уточнила Шаменкова в беседе с радио Sputnik.