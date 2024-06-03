Вестник Кавказа

АТОР: Абхазия – лидер по доступному отдыху в конце июня

АТОР: Абхазия – лидер по доступному отдыху в конце июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самый дешевый отдых на море в конце июня предлагают курорты Абхазии, путевку можно приобрести за 73 тыс на двоих. Абхазия входит в топ-5 самых востребованных летних направлений.

Летом туристы традиционно предпочитают пляжные направления, самым доступным из них на конец июня является Абхазия, выяснили аналитики АТОР совместно с «1001 Тур».

В пятерку самых популярных направлений на сегодня входят Турция, отечественные курорты, Египет, Абхазия и Таиланд. При этом небольшая средняя стоимость тура 85-100 тыс рублей за десятидневный отдых на двоих в следующих локациях:

  • Абхазия,
  • Сочи,
  • Хайнань.

От 130 тыс рублей в среднем стоят путевки в Египет и Таиланд.

Минимальная стоимость туров на конец июня предлагается абхазскими курортами. Самые дешевые туры: Абхазия - 73,2 тыс рублей на двоих на десять дней, Сочи - около 83 тыс рублей, Египет, Хайнань и Шри-Ланка - 100-125 тыс рублей. Все цены включают перелет из Москвы.

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