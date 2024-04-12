Ответ Израиля Ирану повысил цены на нефть

После израильской атаки на Иран цены на нефть повысились. Стоимость Brent - $88,81 за баррель. Израильская атака не коснулась нефтяных объектов в Тебризе.

Атака Израиля на Иран спровоцировала рост цен на нефть.

Как пишет «Интерфакс», стоимость марки Brent на лондонской бирже составляет $88,81 – на $1,7 выше, чем на закрытии предыдущих торгов ($87,11 за баррель).

Цена на нефть WTI на май в Нью-Йорке увеличилась на $1,7 – до $84,43 за баррель. На предыдущих торгах марка стоила $82,73 за баррель.

Как заявил главный по стратегии на сырьевом рынке в ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон, мир приближается к сценарию, когда риски реальны. Он добавил, что нефтяной рынок начнет закладывать еще более крупную премию за риск.

Ответные удары Израиля по Ирану

Напомним, Израиль сегодня утром нанес авиаудар по военному объекту, который находится в иранской провинции Исхафан. Факт атаки подтвердили в Тегеране.

Иранские СМИ заявили, что три беспилотника удалось сбить силами ПВО. Дроны были обнаружены примерно в 02:30 мск. В Штатах сообщили, что Израиль не собирается атаковать ядерные объекты в Исламской Республике.

Однако в Тель-Авиве отказались брать на себя ответственность за удар по стратегическим соображениям, во избежание эскалации, пишет The Jerusalem Post.

Ядерные и нефтяные объекты Ирана

Стоит добавить, что в Исхафан находятся иранские ядерные объекты, по информации иранских порталов, они не пострадали и находятся в полной безопасности.

Помимо этого, израильская атака не коснулась нефтяных объектов Ирана в Тебризе. Ни на одном жизненно важном объекте не было зафиксировано взрывов.