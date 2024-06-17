Вестник Кавказа

Евро-2024: Португалия одолела Турцию

Евро-2024: Португалия одолела Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Португалии нанесла поражение команде Турции во втором туре группового этапа Евро-2024. Португальцы отправили в ворота соперника три безответных мяча.

В Дортмунде завершился матч чемпионата Европы по футболу группы F между сборными Турции и Португалии. Уверенную победу со счетом 3:0 одержали португальцы.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Бернарду Силва. На 28-й минуте португальцы удвоили преимущество благодаря автоголу защитника турецкой команды Самета Акайдина, а на 55-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш сделал счет крупным.

Турнирная таблица

На данный момент группу F с 6 очками возглавляет Португалия. Вторую строчку занимает Турция, набравшая 3 очка. На третьей строчке располагается Чехия, в активе которой 1 очко. Замыкает квартет Грузия (1 очко), которая уступает чехам по дополнительным показателям.

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