Евро-2024: Португалия одолела Турцию

Сборная Португалии нанесла поражение команде Турции во втором туре группового этапа Евро-2024. Португальцы отправили в ворота соперника три безответных мяча.
В Дортмунде завершился матч чемпионата Европы по футболу группы F между сборными Турции и Португалии. Уверенную победу со счетом 3:0 одержали португальцы.
Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Бернарду Силва. На 28-й минуте португальцы удвоили преимущество благодаря автоголу защитника турецкой команды Самета Акайдина, а на 55-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш сделал счет крупным.
Турнирная таблица
На данный момент группу F с 6 очками возглавляет Португалия. Вторую строчку занимает Турция, набравшая 3 очка. На третьей строчке располагается Чехия, в активе которой 1 очко. Замыкает квартет Грузия (1 очко), которая уступает чехам по дополнительным показателям.