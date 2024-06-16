Евро-2024: Грузия сыграла вничью с Чехией

Сборная Грузии набрала свои первые очки в истории чемпионатов Европы. Встреча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии завершилась результативной ничьей.

В Гамбурге состоялась встреча чемпионата Европы по футболу группы F между сборными Грузии и Чехии. Команды сыграли вничью 1:1.

На гол грузинской команды, забитый нападающим Жоржем Микаутадзе в компенсированное к первому тайму время, чехи ответили точным ударом форварда Патрика Шика на 59-й минуте.

Турнирная таблица

На данный момент лидерами группы F являются сборные Португалии и Чехии, набравшие по 3 очка. На третьем месте располагается Чехия (1 очко), а на четвертом – Грузия (1 очко).

Встреча сборных Турции и Португалии начнется сегодня в 19:00 (мск).