Нападение на церкви в Дагестане: убиты священник и охранник

Власти Дагестана сообщили о жертвах среди гражданского населения в результате нападения террористов на церкви в Дербенте и Махачкале. Информацию озвучил замглавы общественной комиссии Шамиль Хадулаев.

Жертвами боевиков, атаковавших церкви в Дербенте и Махачкале, стали священник и охранник. Об этом сообщил зампредседателя ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его словам, террористы убили священника в Дербенте и охранника церкви в Махачкале.

Эти сведения частично подтверждает НАК: как сообщает РИА Новости, в ведомстве сообщили, что в результате терактов погибли священник РПЦ и полицейские.

НАК также уточнил, что в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма и синагогу, а также пост ДПС.

Пресс-секретарь МВД РД подтвердила смерть 66-летнего батюшки церкви в Дербенте. Гаяна Гариева добавила, что подтверждения гибели второго священнослужителя нет.

В МВД Дагестана призывают жителей Махачкалы не выходить на улицу. По последним данным, ликвидированы двое боевиков.