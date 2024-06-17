Черное море аномально остыло на курортах Кубани

Вода в Черном море резко остыла, из-за чего некоторые курорты даже запретили купание. Так, в Анапе температура воды в море сегодня лишь плюс 18. При этом Азовское море остается теплым - плюс 26-27 градусов.

Холодная аномалия наблюдается в Черном море у берегов Краснодарского края, вода резко остыла в субботу.

В Анапе ввели запрет на купание - море остыло до 18 градусов. Такая же температура воды и на пляжах Новороссийска сегодня. Холодно купаться также в Туапсе - плюс 19. Черное море остается подходящим для купания в Геленджике - плюс 23, и в Сочи и окрестностях - плюс 24.

При этом найти пляж на море с теплой водой на Кубани можно - Азовском море сохраняет высокую температуру. Море в Ейске сегодня прогрето до 27 градусов, в Темрюке - плюс 26, в Приморско-Ахтарске - плюс 25.

Напомним, Азовское море более мелкое, потому традиционно прогревается быстрее, чем Черное, однако и остывает оно быстро - на Азовском море бархатный сезон отсутствует.