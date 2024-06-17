Туристы из Казахстана устроили пожар на острове в Греции - СМИ

Единственный зеленый участок скалистого греческого острова Гидра едва не пропал с лица земли - туристы запускали фейерверки с яхты, что привело к пожару на острове. По данным греческих СМИ, на яхте с фейерверками отдыхали граждане Казахстана.

В Греции на острове Гидра произошел лесной пожар, по всей видимости он был вызван запуском салютов с яхты, на которой отдыхали туристы из Казахстана, передает греческое СМИ Tovima.

В субботу греческий экипаж яхты - 13 человек, были арестованы по делу о пожаре на скалистом острове Гидра. Предположительно с яхты туристами в ночь на субботу был запущен фейерверк, который стал причиной возгорания лесного участка на острове. В Греции на фоне сильной жары недавно ужесточили наказание за пожары, вызванные неосторожностью.

По данным СМИ в Греции, иностранцы, отдыхавшие на яхте - туристы из Казахстана. Расследование дела продолжается.

Яхта "Персефона" конфискована береговой охраной Греции. Также установлено, что лицензии на запуск фейерверка на яхте не было.

Отметим, что с пожаром, начавшимся в ночь с пятницы на субботу, удалось справиться. Первым на место прибыл отряд добровольческой пожарной бригады, к труднодоступному участку пришлось добираться на лодке по воде. Ранним утром пожар также стали тушить с воздуха, в результате возгорание было взято под контроль. Пожар уничтожил участок соснового леса - единственного зеленого участка на скалистом острове.