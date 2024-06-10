Туристы в Греции умирают от жары

В Греции на фоне аномальной погоды зафиксировано уже несколько смертей туристов. Также несколько человек, несвязанных между собой, считаются пропавшими без вести.

С начала лета в Греции умерло уже несколько туристов, еще ряд пожилых путешественников признаны пропавшими без вести. В стране установилась аномальная жара.

Из-за рекордно жаркой погоды с начала июня умерли по меньшей мере 4 туриста в Греции. Сердечный приступ, приведший к смерти, случится у 67-летней путешественницы из Нидерландов, затем 70-летняя француженка умерла во время прогулки по безлюдному пляжу. Также известно о смерти 74-летнего туриста из Нидерландов, он отправился на прогулку в одиночестве и позже был найден мертвым.

Власти Греции сообщают еще о ряде смертей туристов, случившихся в последнее время. Также несколько человек объявлены пропавшими. Отметим, что в основном в списке погибших и пропавших - пожилые одинокие европейцы.

Жара в Греции превышает 40 градусов, а местами приближается к плюс 45. По данным экстренных служб страны, туристы не соблюдают мер предосторожности, выходят в разгар дня открытое солнце, не носят головные уборы, забывают пить воду.

Чтобы снизить количество несчастных случаев с туристами в жару, некоторые достопримечательности, включая Акрополь в Афинах, закрылись на этой неделе. Путешественники падали в обморок, стоя на жаре в очереди к туристическим объектам.