В Турции усилится аномальная жара

Жара, установившаяся во многих регионах Турции, не только не ослабнет, но и усилится – в большинстве провинций страны, особенно на юге, к середине недели термометры преодолеют отметку в 40 градусов.

Нынешняя жара, захватившая большую часть Турции, не только не ослабнет, но и усилится – к середине недели темерпатура, особенно на юге страны, поднимется на 8-12 градусов и перешагнет отметку 40 градусов, сообщил министр экологии Турции Мехмет Озхасеки.

"Сейчас температура выше сезонной нормы. По прогнозам, с середины недели она повысится на 8-12 градусов во многих регионах. В южной провинции Айдын температура составит 42-45 градусов, в Анталье - 37-45, в Адане - 37-42, в Измире - 37-40 градусов"

- Мехмет Озхасеки

Жара установится в столице страны Анкаре и крупнейшем ее городе Стамбуле – температура воздуха в мегаполисах будет достигать 34-36 градусов. Однако самая знойная погода ждет провинции Диярбакыр и Шанлыурфа, передает Trend.

Такая температура в стране продержится как минимум до конца недели, прогнозируют метеорологи: это будет даже жарче, чем в минувшем году, когда был зафиксирован температурный рекорд.