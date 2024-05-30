Ливни накроют Москву

Мэрия Москвы сообщила об ухудшении погоды, в столице ожидаются ливни и сильный ветер. Также в городе возможны град и гроза.

Замглавы Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков сообщил о скором ухудшении погоды в городе и переводе городских служб в режим повышенной готовности.

Он отметил, что 11 и 12 июня Москву накроют ливни. Кроме того, по его словам, в столице ожидаются сильный ветер, грозы и град.

Бюрюков подчеркнул, что за вторник и среду выпадет более 80% месячной нормы осадков, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.