Вестник Кавказа

Евро-2024: Бельгия обыграла Румынию

Сборная Бельгии по футболу
© Фото: официальный сайт УЕФА
Сборная Бельгии одержала сухую победу над командой Румынии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Победный мяч на счету полузащитника Юри Тилеманса.

В Кельне матчем сборных Бельгии и Румынии завершился 2-й тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. Победу со счетом 2:0 одержали бельгийцы.

Голы на свой счет записали полузащитники Юри Тилеманс (2-я минута) и Кевин де Брюйне (79-я).

Напомним, сборные Бельгии и Румынии выступают в группе E с командами Словакии и Украины. После двух туров все четыре сборные набрали по 3 очка.

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