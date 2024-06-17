Евро-2024: Бельгия обыграла Румынию

Сборная Бельгии одержала сухую победу над командой Румынии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Победный мяч на счету полузащитника Юри Тилеманса.
В Кельне матчем сборных Бельгии и Румынии завершился 2-й тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. Победу со счетом 2:0 одержали бельгийцы.
Голы на свой счет записали полузащитники Юри Тилеманс (2-я минута) и Кевин де Брюйне (79-я).
Напомним, сборные Бельгии и Румынии выступают в группе E с командами Словакии и Украины. После двух туров все четыре сборные набрали по 3 очка.