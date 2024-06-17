Евро-2024: Украина обыграла Словакию 

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Словакии во втором туре группового этапа Евро-2024. Победный мяч на счету нападающего Романа Яремчука.

В Дюссельдорфе состоялась встреча чемпионата Европы по футболу группы Е между сборными Словакии и Украины. Волевую победу со счетом 2:1 одержала Украина.

На гол словацкой сборной, забитый нападающим Иваном Шранцом на 17-й минуте, украинская команда ответила точными ударами полузащитника Николая Шапаренко (54-я минута) и нападающего Романа Яремчука (80-я).

Сборные Украины и Словакии выступают в группе Е вместе с командами Бельгии и Румынии. Их игра состоится 22 июня. Начало – в 22:00 (мск).