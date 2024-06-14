Вестник Кавказа

Евро-2024: Испания одержала победу над Италией

матч сборных Испании и Италии на Евро-2024
© Фото: официальный сайт УЕФА
Сборная Испании переиграла команду Италии во втором туре группового этапа Евро-2024. Победу испанской команде помог одержать автогол итальянского защитника Риккардо Калафьори

В Гельзенкирхене состоялся матч чемпионата Европы по футболу в группе B между сборными Испании и Италии. Победу со счетом 1:0 одержала испанская команды.

Победный мяч был забит на 55-й минуте, мяч в свои ворота срезал защитник сборной Италии Риккардо Калафьори.

Обыграв итальянцев, Испания обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Турнирная таблица

После 2 туров лидером группы B с 6 очками является сборная Испании. На втором месте располагается команда Италии (3 очка). Третье и четвертое место занимают сборные Албании и Хорватии, в активе которых по 1 очку.

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