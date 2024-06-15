Махачкалинцам запретили купаться на пляжах

Для жителей и гостей Махачкалы введен запрет на купание на городских пляжах из-за сильного загрязнения. Постановление вышло по результатам лабораторных исследований.
«Ввести ограничительные мероприятия по запрещению купания в морской воде в прибрежной полосе города Махачкала до особого распоряжения»
- Роспотребнадзор РД
В ведомстве заявили, что после взятых проб воды обнаружены опасные бактерии, концентрация которых превышена. Они появились из-за сбросов стоков в море.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что данный запрет предотвратит распространение инфекционных заболеваний среди горожан.
Ранее из-за сбрасывания стоков запретили купаться на пляжах Каспийска. Пляжи республики вынуждены закрываться пятый год подряд.
Однако, несмотря на запрет властей, местные жители, а также гости города продолжают купаться в море.