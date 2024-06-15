Вестник Кавказа

Махачкалинцам запретили купаться на пляжах

Пляж Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Махачкалы после проведения обследования. Причина – сбросы стоков в море. В море нашли опасные бактерии.

Для жителей и гостей Махачкалы введен запрет на купание на городских пляжах из-за сильного загрязнения. Постановление вышло по результатам лабораторных исследований.

«Ввести ограничительные мероприятия по запрещению купания в морской воде в прибрежной полосе города Махачкала до особого распоряжения»

- Роспотребнадзор РД

В ведомстве заявили, что после взятых проб воды обнаружены опасные бактерии, концентрация которых превышена. Они появились из-за сбросов стоков в море.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что данный запрет предотвратит распространение инфекционных заболеваний среди горожан.

Ранее из-за сбрасывания стоков запретили купаться на пляжах Каспийска. Пляжи республики вынуждены закрываться пятый год подряд.

Однако, несмотря на запрет властей, местные жители, а также гости города продолжают купаться в море.

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