США и Россия не ведут диалог о выработке замены СНВ-3

26 окт. 22:56

Вашингтон сейчас не ведет переговоры с Москвой о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

При этом она допустила возможность возобновления диалога, который был прерван после начала специальной военной операции на Украине, если Россия покажет "добросовестный" подход.

"Я знаю, что мы сейчас не ведем каких-либо переговоров, но возможность всегда существует. Это зависит от того, будет ли Россия вести себя добросовестно. На мой взгляд, Джо Байден обозначил это предельно четко - вопрос зависит от того, будет ли Россия поступать в духе доброй воли", - цитирует ее РИА Новости