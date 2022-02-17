Серийного похитителя рельсов поймали на Ставрополье

17 фев. 16:38

Пожилой житель села Александрия подозревается в краже рельсов, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

О краже железнодорожных путей с территории организации в ОМВД по Благодарненскому округу заявил ее представитель, 66-летний местный житель.

Подозреваемый - 37-летний житель села Александрия - был доставлен в отдел, где дал признательные показания.

"Выяснилось, что в течение двух дней мужчина приезжал и откручивал гаечным ключом части рельсового полотна. Перевозил рельсы злоумышленник на своем авто. Большую часть похищенного подозреваемый сдал в пункт приема металлолома, а денежные средства потратил", - уточнили в полиции.

Злоумышленник причинил ущерб на сумму порядка 190 тыс рублей .

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража).