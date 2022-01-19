Верхний Ларс закрыли для большегрузов

19 янв. 19:38

Движение грузовиков по Военно-грузинской дороге приостановлено из-за обильных осадков в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:10 по московскому времени 19 января 2022 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что движение большегрузов будет восстановлено после особого распоряжения.