Махачкалинское "Динамо" догнало лидера Первой лиги

Динамовцы не сумели обыграть в домашнем матче тульский "Арсенал". Команды ушли с поля без забитых голов.
Вечером 24 апреля в Каспийске прошла встреча 29-го тура Первой лиги между махачкалинским "Динамо" и тульским "Арсеналом".
Матч закончился вничью со счетом 0:0.
Турнирная таблица
Победа над тульской командой позволила "Динамо" набрать 51 очко и подняться на вторую строчку в первенстве Первой лиги. Такое же количество очков у подмосковных "Химок", которые опережают динамовцев лишь по дополнительным показателям. В топ-5 также входят "Акрон" (50 очков), "Арсенал" Тула (46) и "Родина" (44).