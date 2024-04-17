Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" догнало лидера Первой лиги

© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
Динамовцы не сумели обыграть в домашнем матче тульский "Арсенал". Команды ушли с поля без забитых голов.

Вечером 24 апреля в Каспийске прошла встреча 29-го тура Первой лиги между махачкалинским "Динамо" и тульским "Арсеналом".

Матч закончился вничью со счетом 0:0.

Турнирная таблица

Победа над тульской командой позволила "Динамо" набрать 51 очко и подняться на вторую строчку в первенстве Первой лиги. Такое же количество очков у подмосковных "Химок", которые опережают динамовцев лишь по дополнительным показателям. В топ-5 также входят "Акрон" (50 очков), "Арсенал" Тула (46) и "Родина" (44).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1470 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские судьи не будут работать на матчах Евро-2024

Российские судьи не будут работать на матчах Евро-2024

Тайсон, Рибери, Махачев: самые известные спортсмены, которые исповедуют ислам

Тайсон, Рибери, Махачев: самые известные спортсмены, которые исповедуют ислам

Тбилиси хочет провести финал Лиги чемпионов

Тбилиси хочет провести финал Лиги чемпионов

В Тбилиси возведут крупнейший стадион

В Тбилиси возведут крупнейший стадион

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы