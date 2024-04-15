Вестник Кавказа

Тбилиси хочет провести финал Лиги чемпионов

Тбилиси хочет провести финал Лиги чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси намерен провести финал Лиги чемпионов. В столице Грузии будет возведен стадион высокого уровня, рассчитанный на 70 тыс человек.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что в Тбилиси будет строиться футбольная арена, которая сможет вместить в себя до 70 тыс фанатов.

По словам главы правительства, стадион сможет принимать как футбольные, так и регбийные матчи. Его возведут недалеко от аэропорта.

Премьер подчеркнул, что новая арена позволит Грузии организовывать самые известные спортивные мероприятия. Он также добавил, что Тбилиси хочет провести финал Лиги чемпионов в 2028 году и намерен подать заявку.

Стоит добавить, что Грузия никогда не организовывала финалы самых престижных футбольных трофеев Европы, за исключением решающей встречи за Суперкубок УЕФА в 2015 году.

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