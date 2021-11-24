Авария оставила без света часть жителей двух районов Дагестана

Сегодня утром в Сулейман-Стальском и Чародинском районах Дагестана произошло частичное аварийное отключение электроснабжения, без электроэнергии остались около восьми тысяч человек, - сообщает сайт ГУ МЧС по республике.

"От диспетчеров ЕДДС поступила информация по аварийным отключениям в двух муниципальных районах", - отмечается в релизе, передает ТАСС.

В Сулейман-Стальском районе без света остались 2 422 человека в 14 населенных пунктах – отключены не только жилые дома, но и восемь школ и одна участковая больница. В Чародинском районе без света остались 5 623 человек в 14 населенных пунктах, 1 125 домов, в том числе 14 школ и 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

Причина отключения пока не установлена. Энергетики планируют восстановить электроснабжение к 18:00 мск, - говорится в сообщении.