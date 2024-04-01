Сильный ветер оставил без электричества часть Карабулака

Шквалистый ветер, обрушившийся ночью на ингушский Карабулак, порвал линии электропередачи – часть города обесточена с полуночи, бригады электриков фиксируют многочисленные порывы и пока не могут назвать время ликвидации аварии.

Часть ингушского Карабулака с ночи осталась без электричества – это случилось из-за многочисленных порывов линий электропередачи, которые вызвал шквалистый ветер, сообщили в городской мэрии.

"В некоторых частях города Карабулак с полуночи отсутствует электроснабжение. Продолжительные порывы сильного ветра привели к многочисленным обрывам линий электропередачи"

- администрация Карабулака

К ликвидации последствий аварии оперативно подключились бригады РЭС, однако утренний обход проблемных участков показал, что обрывы столь многочисленны, что говорить о скором восстановлении электроснабжения пока не приходится – очевидно, разные районы города будут подключать к электросетям поэтапно, по мере восстановления проводки, добавили в мэрии города.