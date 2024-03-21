Вестник Кавказа

В течение часа Ессентукам вернут электричество

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр города-курорта Ессентуки Владимир Крутиков выступил с видеообращением к жителям города в своем Telegram-канале, заверив их, что подача электроэнергии будет восстановлена в полном объеме в течение ближайшего часа.

Ставропольские энергетики обеспечат электричеством детские сады, а в течение часа дадут электроэнергию во все дома жителей Ессентуков, сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале мэр города-курорта Владимир Крутников.

"Друзья, мы с вами прошли очередное испытание – было отключение около шести тысяч абонентов, 12 садиков, и если больницы переподключили в течение 20 минут, садики будем переподключать только сейчас"

- Владимир Крутников

Энергетики заменили трансформатор – была достаточно крупная авария, сейчас город подключается по районам, отметил градоначальник.

В течение часа электричество будет у всех, заверил мэр города-курорта.

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